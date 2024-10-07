Fakülte tarafından seçilen derslerde DD ve DC dersler seçilmemektedir. DD ve DC derslerini almak isteyen öğrencilerimiz DD ve DC derslerinin seçim işlemlerini kılavuzun sonunda belirtilen koşullara göre yapabilmektedir. Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.