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        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? AUZEF bahar dönemi sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? AUZEF bahar dönemi sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimine göre bahar dönemi ara sınav tarihleri belli oldu. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak alınacak. Peki AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? AUZEF bahar dönemi sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 09:53 Güncelleme: 08.04.2025 - 09:53
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        • 1

          Nisan ayında AUZEF bahar dönemi ara sınavları yapılacak. Sınavlara katılım gösterecek olan vatandaşlar AUZEF giriş belgesine erişmeye çalışıyor. Peki AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? AUZEF bahar dönemi sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        • 2

          AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

          AUZEF bahar dönemi ara sınav 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde uygulanacak. AUZEF sınav yerleri sınav tarihine yaklaşık bir hafta öne ilan ediliyor. AUZEF sınav giriş belgesi 5 Nisan Cumartesi günü duyuruldu.

          AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          12-13 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

        • 3

          AUZEF SINAV TARİHLERİ 2025

          AUZEF Ara Sınav (Vize) 12 - 13 Nisan 2025

          AUZEF Bitirme (Final) Sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

          Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025

          Mezuniyete Üç Ders Sınavı 6 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

          ARA SINAV (VİZE) HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

          "12-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek bahar yarıyılı Ara Sınavı (Vize) tarihinin Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) denk gelmesi nedeniyle, 13 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan 3. oturum saat 15.00’da başlayacaktır. "

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