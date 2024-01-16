AUZEF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı AUZEF bitirme (final) sınav tarihleri belli oldu.

Takvime göre, AUZEF final sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde yüz yüze yapılacak.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.

Sabah oturumu 09.30'da, öğle oturumu ise 14.00'te başlamaktadır.