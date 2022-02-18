AUZEF yani İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bütünleme (telafi) sınavı sonuçları öğrencilerin erişimine açılması heyecanla bekleniyor. AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? İşte İstanbul Üniversitesi AKSİS giriş sayfası sorgulama

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Kurumdan sonuç tarihi hakkında bir açıklama yapıldığında detaylar ve sonuç görüntüleme ekranı haberimizde yer alacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI SORGULAMA

Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.