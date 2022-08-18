8' King MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ STAT: Viola

SAAT: 22.00

YAYIN: D-Smart

HAKEM: Daniel Siebert AUSTRIA WIEN: Früchte, Galvao, Huskovic, Mühl, Wurstiger, Braunöder, Ranftl, Fischer, Fitz, Martins, Koumetio

YEDEKLER: Wedl, Kos, Keles, Holland, Djuricin, Polster, Tabakovic, Vucic, Teigl, Handl, Kreiker, Jukic

TEKNİK DİREKTÖR: Manfred Schmid FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, İsmail, Alioski, Rossi, King, Serdar Dursun

YEDEKLER: Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Gustavo, Arao, Novak, Osayi, Mert, Zajc, Lincoln, İrfan Can Kahveci, Valencia, Arda

TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus Sarı-lacivertliler, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırmıştı. Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçta iyi bir skor alarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmak için Kadıköy'e avantajlı dönmeyi hedefliyor.

245. MÜCADELE Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 244 müsabakada 88 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 306 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.

KUPA 2'DE 127. MAÇ Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 126 müsabakada 53 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 171 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 72 maça çıktı. Bu müsabakalarda 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 99 gol atarken, 70 gol yedi.

UEFA KADROSU Fenerbahçe, Austria Wien eşleşmesinde UEFA listesine şu isimleri bildirdi: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Atilla Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.

11 İSİM KADRODA YOK Fenerbahçe, kadrosunda bulunan 11 futbolcuyu çeşitli nedenlerle UEFA kadrosuna bildirmedi. Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare, Serdar Aziz, Joao Pedro, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Mergim Berisha, Tiago Çukur, Filip Novak ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.