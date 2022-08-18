Altay Bayındır'a davul tokmağı atıldı

Kale arkasındaki Austria Wien taraftarlarının bulunduğu bölgeden atılan bir davul tokmağı, milli kalecinin kafasına da çarparak sahaya düştü. Yere yığılan Altay Bayındır ise yapılan tedavinin ardından oyuna devam etti.

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