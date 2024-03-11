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        Haberler Ekonomi Otomobil Audi'den Formula 1 hamlesi! Sauber'i satın alıyor... - Otomobil Haberleri

        Audi'den Formula 1 hamlesi! Sauber'i satın alıyor...

        Formula 1 yarışlarına girme hazırlığı yapan Audi, Sauber'in yüzde 100'ünü satın alıyor. Yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı başında İsviçre operasyonunun CEO'su görevini üstlenmek üzere McLaren'den katılan Andreas Seidl, Audi F1 Takımı CEO'su olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 10:51 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:51
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        Audi'den Formula 1 hamlesi
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        Alman üretici Audi, 2026'da Formula 1'e girmeden önce Sauber'in yüzde 100'ünü satın alacağını duyurdu.

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        Volkswagen Grubu'nun premium markası Audi, 2022'de yaptığı açıklamada, iki yıl içinde artırılmış elektrik gücü ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıtlar içeren yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte güç ünitesi tedarikçisi olarak F1'e katılacağını duyurmuştu.

        Bu kapsamda, Formula 1'in en uzun soluklu takımlarından biri olan Sauber ile ortaklığa giden Audi, artık takımın tamamının sahibi olacak.

        Yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı başında İsviçre operasyonunun CEO'su görevini üstlenmek üzere McLaren'den katılan Andreas Seidl, Audi F1 Takımı CEO'su olacak.

        Audi, Seidl'in Formula 1 projesinin yürütülmesini denetleyeceğini ve "geleceğin Audi Formula 1 Takımının yüzü" olarak hareket edeceğini açıkladı.

        Seidl, "Audi F1 Takımının CEO'su olarak yüksek motivasyona sahip bir ekiple birlikte Audi'yi Formula 1'e götürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Hem Hinwil'de hem de Neuburg'da (Audi'nin F1 tesisi) nasıl rekabetçi olmak istediğimize dair net bir yol haritamız var. Sauber Grubu'nun yüzde 100'ünü devralarak 2026'daki lansman hazırlıklarımızı daha da hızlandıracağımıza inanıyorum" dedi.

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