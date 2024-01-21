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        Haberler Spor Futbol Almanya Attila Szalai transfer oluyor! - Futbol Haberleri

        Attila Szalai transfer oluyor!

        Almanya Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen Attila Szalai ayrılıyor. Freiburg ile 6 aylık kiralık olarak anlaştı... İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 12:08 Güncelleme: 21.01.2024 - 12:08
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        • 1

          Sky Sports Almanya muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre, sezon başında Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den 12.3 milyon Euro'ya Hoffenheim'a katılan 26 yaşındaki Macar stoper istediği formu yakalayamamıştı.

        • 2

          Alman ekibinde sadece 4 lig maçında oyuna sonradan dahil olan Attila Szalai forma giyebilmek için ayrılma kararı alırken, yine Bundesliga ekibi Freiburg ile 6 aylık kiralık olarak anlaştı.

        • 3

          Yıldız oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmazken, transferin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Attila Szalai bu sezon Hoffenheim ile 5 maçta 334 dakika forma süresi bulabildi.

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