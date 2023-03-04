Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe

Attila Szalai cezalı duruma düştü!

Fenerbahçe’nin başarılı defansı Attila Szalai, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart ile ligde cezalı duruma düştü.

Giriş: 04.03.2023 - 22:07 | Güncelleme: ABONE OL
Attila Szalai cezalı duruma düştü!
İHA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile karşılaşırken sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Mücadelede başarılı bir performans sergileyen Szalai, 58. dakikada gördüğü sarı kart sonrası Süper Lig’de cezalı duruma düştü. Bu sezon Teknik Direktör Jorge Jesus’un değişmez isimlerinden olan ve 23 lig maçının tamamında sahada yer alan Macar stoper, bu sezon 4. sarı kartını görürken, bir sonraki müsabaka olan Alanyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. Geçtiğimiz hafta da takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Szalai’nin Süper Lig’de bu sezon 1 gol, 2 asistlik performansı bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Oscar’a aday olan en iyi 15 aksiyon filmi
Oscar’a aday olan en iyi 15 aksiyon filmi
Dünyanın en iyi sandviçi Türkiye'den
Dünyanın en iyi sandviçi Türkiye'den
Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler
Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler
Berat Kandili namazı nasıl kılınır?
Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.