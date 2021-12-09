ATO'dan SUT bedellerine güncelleme isteği

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, maliyetlerin yükselmesi ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer alan ödeme miktarlarının güncellenmesi gerektiğini bildirdi.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, ATO başkan yardımcıları Temel Aktay, Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyetle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret etti.
ATO meslek komitelerine kayıtlı sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin bulunduğu dosyayı Bakan Bilgin'e sunan Baran, ATO üyelerinin gündeminde yer alan konuları da aktardı.
Açıklamaya göre Baran ziyarette, çalışanların yaşam şartları altında ezilmesini istemediklerini ancak işverenlerin ödeme gücünün sınırları olduğunu belirterek, "Hem çalışanlarımızı memnun edecek hem de işverenlerimizin ödeme güçlüğü içine düşmeyeceği bir rakamın asgari ücret olarak belirlenmesini istiyoruz. İşletmelerimizin devamlılığı açısından devletimizin desteği çok önemli. İşverene asgari ücret desteğinin artırılarak devam etmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Baran, yatırım yapan, sermayesini ortaya koyan ve istihdam sağlayan işverenlere işçi-işveren davaları söz konusu olduğunda ön yargılı yaklaşıldığına dikkati çekerek, bu davalarda zaman aşımı süresinin 5 yıldan 2 yıla indirilmesi önerisinde bulundu.
SAATLİK ÇALIŞMA İÇİN MEVZUAT İSTEĞİ
21 üniversitenin bulunduğu Ankara'da yaklaşık 300 bin üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü bilgisini veren Baran, şunları kaydetti:
"Gençlerimizin hem bütçelerine katkı hem de zamanlarını iyi değerlendirebilmeleri açısından saatlik çalışma konusunda mevzuat çıkarılması gerekir. Saatlik çalışma, belirli saatlerde ve günlerde iş yoğunluğu yaşayan otel, lokanta, kafe gibi sektörlerimizin de ihtiyacı."
Baran, esnek ve uzaktan çalışma konularının da düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.
ATO'nun sağlık sektörüne malzeme ve hizmet sağlayan üyelerinin mevcut koşullar altında maliyetlerin yükselmesi ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle zor günler yaşadığını ifade eden Baran, SUT kapsamında belirlenen bedellerin piyasa koşullarında yetersiz kaldığını belirtti.
"Yüksek standartlarda hizmet veren diyaliz merkezlerinin ücretleri başta olmak üzere SUT kapsamına giren ödemeler güncellenmeli." ifadesini kullanan Baran, SUT bedellerindeki artışa ilişkin çalışma yapılırken sektörde faaliyet gösteren ATO üyelerinin de görüşlerinin alınması gerektiğini vurguladı.
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