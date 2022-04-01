Atlı kütüphane geleneği yeniden hayat buldu

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Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında öğrenciler 'atlı kütüphaneler'den kitap alarak Niğde Öğretmen Evi'nin bahçesinde okudu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Göncü atlı kütüphanenin geçmişte yapılan eski kültür olduğunu ve bu yüzden Kütüphaneler Haftası'nda böyle bir etkinlik düzenleyerek geleneğin unutturmak istemediklerini söyledi.

Göncü açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Gezici Kütüphane'nin başlangıcı 1950'li yıllarda Ürgüplü Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz tarafından eşeklerle sağlanmıştır. 'Eşekli Kütüphaneci' olarak da bilinen Güzelgöz, Ürgüp ve civar köylerine eşek ve katırlarla kitap götürerek oradaki insanların aydınlanmasını sağlamıştı.

REPLİKALARI YAPILDI

Bu projenin ilimize yansıması 1961 yılında Kütüphane müdürü Abdulkadir Köylü beyefendinin teşvik ve gayretleriyle gerçekleşti. Bu insanlara ben "Çağının Aydınlık İnsanları" ismini verdim.

Tek beygirli, iki tekerlekli 'Brik' olarak tabir edilen Seyyar Kütüphane arabasının replikası Adnan ve Harun Ulaşer kardeşler tarafından imal edildi.

Türkiye'deki ilk örneği 1961 yılında Niğde Sungurbey İl Halk Kütüphanesi Müdürü Abdülkadir Köylü tarafından yaptırılan gezici kütüphanenin replikası da Niğde Belediyesi ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi.