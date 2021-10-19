Atletico Madrid Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Liverpool maçı şifresiz

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Atletico Madrid Liverpool maçı saat 22:00'de başlayacak...

ATL. MADRID LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçına sahne olacak Atletico Madrid Liverpool maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Atlético Madrid: Alejandro Iturbe, Navarro, Sergio, Javier Currás, Camara, Javier Boñar, Aitor Gismera, Pablo Barrios, Martín, El Jebari, Vilán

Liverpool: Davies, Bradley, Beck, Norris, Quansah, Koumetio, Stephenson, Morton, Musialowski, Woltman, Balagizi