İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Atletico Madrid, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 1-0 yendi.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü, ilk yarıda uzatmaların oynandığı son dakikada Yannick Carrasco (Dk. 45+3) kaydetti.

La Liga'da 2 maç eksiği olan Atletico Madrid puanını 20'ye çıkararak, lider Real Sociedad'ın ardından averajla 2'nci sıraya yükseldi.

Barcelona ise 2 maç eksiğiyle 11 puanla 10'uncu sıraya düştü.