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        Haberler Spor Transfer Atletico Madrid, Axel Witsel'in sözleşmesini uzattı - Futbol Haberleri

        Atletico Madrid, Axel Witsel'in sözleşmesini uzattı

        İspanyol ekibi Atletico Madrid, Belçikalı futbolcu Axel Witsel'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:18 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:18
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        A.Madrid, Witsel'le sözleşme uzattı
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        İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Belçikalı futbolcu Axel Witsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

        İspanyol ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada Witsel, "Bu büyük kulüpte bir yıl daha kalacağım için çok mutluyum, yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

        35 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, İspanyol ekibine 2022 yılında bedelsiz transfer olmuştu. İspanyol ekibinde toplam 94 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 2 gol, 1 asist kaydetti.

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