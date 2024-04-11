Atletico Madrid: 2 - Dortmund: 1 MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid ile Dortmund karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi İspanyol ekibi 2-1 kazanarak Almanya'daki maç öncesi yarı final için avantajı cebine koydu.
Atletico Madrid 4. dakikada De Paul'un attığı golle maça adeta 1-0 önde başladı. Maça yoğun baskıyla aşlayan ev sahibi takım, 32. dakikada Lino ile skoru 2-0 yaptı.
İkinci yarıda çekişmenin ve mücadelenin yüksek olduğu maçta Dortmund oyuna 60'ta giren Haller'in 81. dakikada attığı golle skoru 2-1 yaparak umutlandı.
Geride kalan dakikalarda skor değişmeyince Atletico sahadan galip ayrıldı. Dortmund'un Brandt ile bir şutu son dakikada direkten döndü.
İki takım Şampiyonlar Ligi yarı finali için 16 Nisan Salı günü karşı karşıya gelecek. Bu turu geçen takım, PSG-Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.