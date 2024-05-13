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        Haberler Yaşam Atlar ve köpekler ile araştırma yapıldı: Hayvanlar gerçekten insanlarda “korkunun kokusunu” alabilir mi?

        Atlar ve köpekler ile araştırma yapıldı: Hayvanlar gerçekten insanlarda "korkunun kokusunu" alabilir mi?

        Hayvanlar gerçekten korkunun kokusunu alabilir mi? Bu sorunun kökenine inmek için araştırmacılar, köpek gibi hayvanların ifadelerimize ve vücut duruşumuza tepki verdiği bilindiğinden, araştırmayı atlar üzerine de yapmaya karar verdi. İşte araştırmanın sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 13.05.2024 - 01:34
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        • 1

          Günümüzde hayvanların insanlar gibi duyguları algılayıp algılamadığı sorusu, bilim dünyasında büyük ilgi uyandıran bir konu haline geldi. Özellikle atlar ve köpekler gibi evcil hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, bu canlıların insanların duygusal durumlarını algılayıp algılamadığına dair çeşitli ipuçları sunuyor. İşte, detaylar...

        • 2

          ATLAR VE KÖPEKLER ARAŞTIRMADA BAZ ALINDI

          Araştırmayı yürütenler, atlar ve köpekler de dahil olmak üzere hayvanların, mutlu ve korku uyandıran videoları izleyen insanların yaydığı çeşitli kokulara nasıl tepki verdiğine odaklandı.

        • 3

          DUYGULAR İÇİN İNSANLARA FİLM İZLETİLDİ

          2023 yılında Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir at araştırmasında araştırmacılar, katılımcılara bir gün bir komediden, ertesi gün bir korku filminden klipler izletti.

        • 4

          KOKU ÖRNEKLERİ ATLARA SUNULDU

          Daha sonra araştırmacılar, aynı insandan alınan iki sürüntü örneğini, atların mutluluk ve sıkıntı zamanlarında insanların ürettiği kokuları ayırt edip edemediğini görmek için atlara sundular.

        • 5

          Katılımcılar her videoyu izledikten sonra araştırmacılar pamuklu ped kullanarak izleyicilerin koltuk altlarından ter örnekleri topladı ve katılımcılardan her klibi izlerken ne kadar sevinç veya korku hissettiklerini bildirmelerini istedi.

        • 6

          Fransa'daki Tours Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan araştırmanın başyazarı Plotine Jardat , "İlk başta atların kokuları ayırt edip edemeyeceğinden emin değildik" dedi.

        • 7

          Ancak atlar, kendilerine sunulan pamuklu pedlere bağlı olarak farklı tepkiler verdi. Jardat, "Atlar sevinç örneklerini kokladığında yalnızca sol burun deliklerini kullandılar" dedi.

        • 8

          “MUTLULUK” İÇİN BEYİNLERİNİN SOL BÖLÜMÜNÜ KULLANIYORLAR

          Bu, kokuyu analiz etmek için beynin hangi bölümünü kullandıklarını gösteriyor. Tüm memelilerde, iki beyin yarıküresi farklı işlevlere sahip. Duygusal bağlamda, sevinç örneklerinden gelen koku, atlar tarafından pozitif olarak algılanmış gibi görünüyor.

        • 9

          “KORKU” İÇİN İKİ BURUN DELİĞİ DE KULLANILDI

          Ancak Jardat, atlara korku filmi sırasında alınan örnekler verildiğinde hayvanların çok daha farklı tepkiler verdiğini ve yalnızca örneği daha uzun süre koklamakla kalmayıp aynı zamanda kokuyu yakalamak için "her iki burun deliğini de kullandığını" söyledi.

        • 10

          Ancak Jardat, bunun mutlaka atların korkunun ne olduğunu bildiği anlamına gelmediğini belirtti. "Atlar başka bir hayvanın kokusunu aldıklarında akıllarından 'korku' kelimesi geçmiyor" dedi. "Fakat artık atların kokuları insanlarda farklı duygusal durumlardan ayırt edebildiğini biliyoruz."

        • 11

          İNSAN TERLERİNDEKİ BİLEŞİKLER

          Bu durum şu soruyu gündeme getiriyor: İnsanlar terlerinde atların davranışlarında değişikliğe neden olan hangi spesifik bileşikleri üretiyorlar?

        • 12

          Araştırmacılar, atların reaksiyonlarının arkasında, hayvanlar tarafından üretilen ve başka bir hayvanın davranışını etkileyebilen kimyasallar olan kemosinyallerin olabileceğini öne sürüyorlar.

        • 13

          DUYGUSAL BİLGİ TAŞINIMI

          İnsanlarda terde, korku anlarında kokunun değişmesine neden olabilecek adrenalin veya androstadienon (feromon benzeri bir protein) gibi çeşitli bileşikler bulunur. Araştırmacılar, çalışmada bu bileşiklerin aynı zamanda bir türden diğerine "duygusal bilgi" taşıyabileceğini de yazdı.

        • 14

          GELECEK ÇALIŞMA DA PLANLANDI

          Gelecekte yapılacak bir çalışmada bilim insanları, korku kokusunun atlarda korkulu bir tepkiye neden olup olmayacağını ve örnekleri kokladıktan sonra bir dizi test yaptırarak bunun hayvanlar üzerinde duygusal olarak ne tür bir etki yaratabileceğini incelemeyi planlıyor.

          Jardat, "Korkunun testlere verdikleri tepkileri değiştirip değiştirmeyeceğini görmek istiyoruz" dedi.

        • 15

          LABRADORLAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILMIŞTI

          Bu arada, Animal Cognition dergisinde 2018 yılında yapılan bir araştırmada bilim insanları, orkutucu ya da mutlu bir video klibi izledikten sonra erkek katılımcıların koltuk altlarından alınan örnekleri Labrador av köpeklerine koklattı.

        • 16

          At araştırmasına benzer şekilde araştırmacılar, köpeklerin korkulu bir insanın mı yoksa mutlu bir insanın mı kokusunu aldıklarına bağlı olarak farklı tepkiler verdiklerini buldu.

          Sahipleri ve bir yabancı ile aynı odada tutulan köpeklerin davranışları duygunun olumlu ya da olumsuz olmasına göre değişiklik gösterdi.

        • 17

          MUTLU KOKUYA OLAN TEPKİ DEĞİŞİYOR

          İtalya'daki Napoli Federico II Üniversitesi'nde zooloji profesörü olan çalışmanın başyazarı Biagio D'Aniello "Köpekler mutlu bir insanın kokusunu kokladıklarında, odadaki yabancıyla etkileşimlerini artırdılar." dedi.

        • 18

          ODADAN ÇIKMAYA ÇALIŞTILAR

          Ancak korkan birinden örnek kokladıklarında köpekler tamamen farklı bir tepki gösterdi. Napoli Federico II Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olan araştırmanın ortak yazarı Anna Scandurra, şöyle not düştü: "Korku kokusu aldıklarında ya sahiplerine gidiyorlardı ya da kapıya gidip odadan çıkmaya çalışıyorlardı."

        • 19

          ARAŞTIRMANIN SONUCU

          Araştırmacılar, at araştırmasındaki bilim insanlarıyla benzer bir sonuca vardılar: Yazarlar, çalışmalarında, köpeklerin tepkilerinin büyük olasılıkla kimyasal sinyallerden kaynaklandığını ve "türler arası duygusal iletişimin" devrede olduğunu öne sürdüğünü yazdı.

          Kaynak: Live Science

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