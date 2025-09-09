Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Atina yakınında 5.2 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın başkenti Atina'da da hissedilen 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Atina Jeodinamik Enstitüsüne göre, 00.27'de meydana gelen deprem, başkent Atina'yı da kapsayan Attika bölgesinde hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada ise Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Kathemirini'nin haberine göre, ERTnews'e konuşan jeoloji profesörü Efthimios Lekkas, muhtemelen gece boyunca artçılar olacağını ifade ederken, verileri incelediklerini söyledi.
Yetkililer, can ya da mal kaybı olmadığını bildirdi.