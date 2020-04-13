'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Ali' karakteri ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Instagram'dan paylaştığı bir kare ile takipçilerine nostalji yaşattı.

Uluışık, 1993-1998 yılları arasında yayınlanan 'Yazlıkçılar' dizindeki rol arkadaşı Hakan Haksun ile verdiği eksi bir pozunu güncelleyerek, "İki fotoğraf arasındaki 25 yıl farkı bulun" dedi.