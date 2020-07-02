Atiba devam etmek istiyor

Mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Beşiktaş’ın 37 yaşındaki yıldızı Atiba, beIN SPORTS’a konuştu. Kanadalı, şunları söyledi:

"Kendimi hala çok iyi hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle burada devam etmek istiyorum. Gelecekle ilgili bekleyip göreceğiz. Oyunculuk kariyerimden sonra burada bir rol almak ister miyim; kesinlikle düşüncelerim pozitif. Türkiye’de insanlar gerçekten çok misafirperver. Ben, eşim, ailem, buradaki hayatımız, buradaki insanların yardımları sayesinde çok kolaylaştı ve buradaki deneyim bizim için çok keyifli bir deneyime dönüştü."