Ateşi Kim İcat Etti ve Hangi Devirde Bulundu?

Ateşin icadı, insanlığın ömrünü uzatmış ve insanların etrafında toplanabilecekleri bir alan yaratmıştır. Bu açıdan ilkel atalarımızın sosyalleşmesine büyük bir katkı sunduğu aşikâr olan ve insanlığın istediği an bir ışık ve ısı yaratabilmesini sağlayan ateş ne zaman bulundu? İşte, ateşin icadı ya da kontrol altına alınması ile ilgili tüm detaylar…

Ateş Ne Zaman Bulundu?

İnsanlığın ateşle ilk tanışmasının, binlerce yıl önce dünyaya yıldırım düşmesi sonucu olduğu tahmin edilmektedir. Bugüne kadar keşfedilmiş olan en eski ateş kalıntısı ise yaklaşık 476 milyon yıl öncesine aittir. Yeryüzünde bu ve buna benzer birçok ateş kalıntısına rast gelmek mümkündür.

Ateşi Kim Buldu?

Ateşi bilinçli olarak kontrol altına alabilen tek canlı türü ise insandır. Bazı bilim insanları, ateşin kontrol altına alındığı tarih olarak 1.7 milyon yıl öncesini işaret etmektedir. Fakat bu döneme ait ateş izleri oldukça yetersiz ve belirsiz olduğu için bu iddialar kısmen çürütülmüştür.

Ateşin insan tarafından kontrol altına alınıp kullanılmasına dair en net veri 2016 yılında Philosophical Transactions of the Royal Society B. dergisinde yayınlanan makaleye dayanmaktadır. Buradan edindiğimiz bilgilere göre Afrika, Asya, Orta Doğu ve Avrupa’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 400 bin sene öncesini gösteren arkeolojik çalışmalarda ateşe çok sık rastlanmaktadır.