"Atatürk’e Armağan Şarkılar" 10 Kasım'da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü özel bir etkinlikle anılıyor. İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek olan "Atatürk'e Armağan Şarkılar" başlıklı konserde, Türk müziğinin önde gelen sanatçıları sahne alacak. Bu anlamlı gecenin tüm bilet gelirleri ise, güçlü bir toplumsal dayanışma örneği sergilenerek konseri düzenleyen organizasyon tarafından İstanbul Vakfı'na aktarılacak.

"Atatürk'e Armağan Şarkılar" konseri, sanatın birleştirici gücüyle müzikseverlere duygusal bir gece vaat ederken, aynı zamanda sosyal fayda yaratmayı hedefliyor. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 21.00'da başlayacak bu özel etkinlikte; BaBa ZuLa, Cahit Berkay, Cengiz Özkan, Ceylan Ertem, Eda Baba, İklim Tamkan, Türkü Yavuz, Melek Mosso, Melihat Gülses ve redd gibi Türk müziğinin birbirinden değerli isimleri sahne alarak izleyicilerle buluşacak. Konser, hem bir saygı duruşu hem de toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan önemli bir sanat olayı olacak.

Etkinliğe dair bir mesaj paylaşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan "Cumhuriyet'imizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 'Atatürk’e Armağan Şarkılar' gecesinde değerli sanatçılarımızla birlikte anıyoruz. Bu anlamlı geceden elde edilen tüm gelir, Cumhuriyet'imizin aydınlık mirasını yaşatmak, sosyal eşitlik ve dayanışmayı büyütmek için emek veren İstanbul Vakfı’na bağışlanacaktır. 10 Kasım’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda buluşalım" ifadelerini kullandı.

Konserin biletleri Biletix'te satışa çıktı.