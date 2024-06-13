Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı | Son dakika haberleri

        Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harf İnkılabı ile Soyadı Kanunu'ndan sonra kullanmaya başladığı ve öncesinde kullandığı orijinal imzalarını paylaştı. Atatürk'ün imzalarının dolaşımdakilerden farklı olduğu, orijinal imzaların ise resmi belgelerde yer aldığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası dünyanın en fazla bilinen ve en fazla kullanılan imzalarından biri.

        Otomobillerin camlarında, rozetlerde, flamalarda, posterlerde, pek çok hediyelik eşyada, hatta dövme olarak bedenlerde görülen Atatürk'ün hafızalara kazınan imzasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından bir açıklama yapıldı.

        Atatürk'ün Harf İnkılabı ile Soyadı Kanunu'ndan sonra kullanmaya başladığı ve öncesinde kullandığı orijinal imzalarının da paylaşıldığı açıklamada, Atatürk'ün imzalarının dolaşımdakilerden farklı olduğu, orijinal imzaların ise resmi belgelerde yer aldığı anlatıldı.

        REKLAM

        İŞTE ATATÜRK'ÜN 6 FARKLI ORİJİNAL İMZASI

        Yetkililer, Atatürk'ün 6 farklı orijinal imzasının yer aldığı fotoğrafları da basın mensupları ile paylaştı.

        Fotoğraflarda, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1915'te Anafartalar Grup Komutanıyken, 1919'da Temsil Heyeti Başkanıyken, 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nden sonra, 1922'de Başkomutan olarak Büyük Taarruz'dan sonra, 1928'de Harf İnkılabı'ndan sonra ve 1934'te Soyadı Kanunu'ndan sonra kullandığı orijinal imzaları yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #atatürkün orijinal imzası
        #Milli Savunma Bakanlığı
        #atatürkün imzaları
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Temmuza kadar açılmayacak
        Temmuza kadar açılmayacak
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        Midelerinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı!
        Midelerinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı!
        Bayramın en şanslı koçu
        Bayramın en şanslı koçu
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Milli coşku
        Milli coşku
        İklim değişikliği sebebiyle hamilelikte düşük riski!
        İklim değişikliği sebebiyle hamilelikte düşük riski!
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon TL'lik vurgun!
        'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon TL'lik vurgun!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        Habertürk Anasayfa