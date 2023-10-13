Atatürk rolüyle çok konuşulmuştu! Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği bakın neymiş!

Hayali oyuncu olmak olan Aras Bulut İynemli, ilk olarak reklamlarda oynamaya başlamış ve bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiştir. Daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılan ünlü oyuncu bu şekilde rolü kaparak kariyerine başlamıştır.