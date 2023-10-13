Atatürk rolüyle çok konuşulmuştu! Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği bakın neymiş!
Yakın zamanda sinemalarda yayınlanacak olan Atatürk filmiyle gündemde olan Aras Bulut İynemli, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun asıl mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız.
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7. Koğuştaki Mucize, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Maral: En Güzel Hikayem, İçerde, Çukur ve Çarpışma gibi dizilerde boy gösteren başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, asıl mesleğiyle gündem oldu.
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Şimdilerde rol aldığı Atatürk filmiyle gündemde olan Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleğini duyanlar şaşırdı. Meğer İynemli, oyunculuğun dışında başka bir mesleğin bölümünden mezunmuş.
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Ağabeyi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısı olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde Uçak Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.
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Hayali oyuncu olmak olan Aras Bulut İynemli, ilk olarak reklamlarda oynamaya başlamış ve bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiştir. Daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılan ünlü oyuncu bu şekilde rolü kaparak kariyerine başlamıştır.
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