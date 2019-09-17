Trafikte sıra dışı anlar

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST bu sabah başladı. TEKNOFEST kapsamında SOLOTÜRK ve Rus savaş uçağı SU-35 gösteri yaptı.

Rus savaş uçağı SU-35'in Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu adeta nefes kesti. Binlerce kişi, SU-35 savaş uçağının havadaki hareketlerini büyük bir merakla izledi.

DIŞARIDA DA BÜYÜK İLGİ VARDI

Festival alanında olduğu kadar Atatürk Havalimanı çevresinde de gösteri ilgiyle izlendi.

Sürücüler araçlarını yol kenarında durdurdu. Araçlardan inenler cep telefonlarına sarıldı. Çok sayıda kişinin cep telefonuyla gösterileri kaydettiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmiş, Putin Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt vererek, Rusya'nın yeni nesil savaş uçağı SU-35'i İstanbul'a göndermişti.