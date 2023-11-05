Atatürk filmi 2. kısım ne zaman vizyona girecek?
Atatürk 1881 - 1919 1. Filmi vizyona girdi. Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı film Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesini konu alıyor. Filmseverlerin gözleri "Atatürk filmi 2. kısım ne zaman vizyona girecek?" sorusuna çevrildi. İşte, Atatürk 2. filmi vizyon tarihi...
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Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu filmin başrolünü 'Atatürk' rolüyle Aras Bulut İynemli üstleniyor. Atatürk filminin ilk kısmı 3 Kasım tarihi itibarıyla vizyona girdi. Peki, Atatürk 2. kısım filmi ne zaman vizyona girecek? İşte, konuya dair ayrıntılar...
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ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
‘Atatürk’ün yayın takvimi şöyle:
29 Ekim 2023, TV özel yayını, FOX
3 Kasım 2023, ATATÜRK - 1. Film, Sinemalarda
5 Ocak 2024, ATATÜRK - 2. Film, Sinemalarda
2024'te her iki film FOX TV ekranlarında yayınlanacak.
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ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk
Songül Öden - Zübeyde Hanım
Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
Sarp Akkaya - Enver Paşa
Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy
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Esra Bilgiç - Madam Corinne
Sahra Şaş - Makbule Atadan
Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar
Beran Kotan - Ömer Naci
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Darko Perić - Stiliyan Kovaçev
Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders
Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu