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        Atatürk'e hakaret tartışması cinayetle bitti

        Tokat'ın Zile ilçesinde sosyal medyada "Atatürk'e hakaret ettiği" gerekçesiyle Vesile Yiğit ile tartışma yaşayan Mustafa Günel, evinin önünde darbedildi. Evinden aldığı tüfekle ateş açan Mustafa Günel, İsak Yiğit'in ölümüne neden oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 23:34 Güncelleme: 27.07.2024 - 23:34
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        Atatürk'e hakaret tartışması cinayetle bitti
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        Tokat'ın Zile ilçesinde oturan Mustafa Günel, sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla yaşanan tartışma sonucu Mersin’den gelen Vesile Yiğit ve beraberindeki yakınları tarafından evinin önünde darbedildi.

        Olayın ardından evinden aldığı tüfekle tekrar dışarı çıkan Günel’in açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Vesile Yiğit'in eşi İsak Yiğit (50) hayatını kaybetti.

        TARTIŞMA BÜYÜDÜ

        Olay dün gece Zile ilçesinde meydana geldi. İlçede oturan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Günel, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Vesile Yiğit’i, Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla eleştirdi. İkili arasındaki görüşme küfürlü tartışmaya dönüştü.

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        Sosyal medya üzerinde yaşanan tartışma sonrası Mustafa Günel, Vesile Yiğit'e Tokat’ın Zile ilçesinde oturduğunu belirterek evinin konumunu attı. Bunun üzerine Mersin’de yaşayan Vesile Yiğit, beraberinde eşi İsak Yiğit, oğlu Hakan Yiğit (20), Halil İbrahim Yeşil (20) ve Caner Gündüzlü (21) ile birlikte otomobille Mustafa Günel’in oturduğu adrese geldi.

        EVİNİN ÖNÜNDE DARBEDİLİNCE TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

        Sosyal medyada tartıştığı kişilerin evinin önüne geldiği gören Günel, aşağıya indi. Taraflar arasında yeniden yaşanan tartışmada kavgaya dönüştü.

        Aldığı darbelerle yaralanan Mustafa Günel, evinden aldığı av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sırasında saçmaların isabet ettiği İsak Yiğit yere düşerken, yakınları ise otomobille olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde İsak Yiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Mustafa Günel ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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