9. Tümen Komutanı Albay Halil Sami, Arıburnu’nun doğusunda yer alan tepeleri tutması için Mustafa Kemal’den bir tabur istemiş ve Mustafa Kemal de inisiyatif kullanarak bölgeye 57. Alay’ı sevk etmiştir.

Bu esnada Mustafa Kemal’e bağlı olan 19. Tümen; Arıburnu’na yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunmaktaydı ve 3. Ordu’nun yedeği olarak hazır bekletilmekteydi.

Mustafa Kemal Atatürk komutasında bulunan 19. Tümen, Liman Von Sanders komutasındaki 5. Ordu’ya bağlanmış ve 3. Ordu’nun yedeği olarak Bigali yakınlarına yerleştirilmiştir. Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’ndaki rolü de bu noktadan sonra netlik kazanmaya başlamıştır.

Peki, Atatürk Çanakkale Savaşı’na hangi rütbe ile katıldı? 25 Şubat 1915 günü, yarbay rütbesi ile Çanakkale Savaşı’na katılmıştır.

Tekirdağ’da bulunan 19. Tümen, 24 Şubat’ta hareket ederek 25 Şubat günü Eceabat’a varmış; Mustafa Kemal de 19. Tümen ve Eceabat Bölge Komutanlığı görevine getirilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’na dâhil olduğu tarih 25 Şubat 1915’tir. 1. Dünya Savaşı sırasında Sofya’da ateşemiliter olarak görev yapan Mustafa Kemal, ısrarla orduda aktif bir görev istemiş ve 18 Ocak 1915 tarihinde, 19. Tümen Komutanı olarak atanmıştır.

İstanbul’un işgal ederek Osmanlı Devleti’ni ortadan kaldırmayı planlayan İtilaf Devletleri’nin saldırısı sonucunda gerçekleşen Çanakkale Savaşı’nda Atatürk’ün başarıları nelerdir? Atatürk Çanakkale Savaşı’na hangi rütbe ile katıldı? İşte, tüm detaylar…

İşte, Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’ndaki rolü bu andan itibaren belirginleşmeye başlamış ve savaşın seyri tamamen değişmiştir.

Çanakkale Savaşı’nda Atatürk’ün Başarıları

57. Alay ile birlikte Conk Bayırı’na derhal hareket eden Mustafa Kemal, yolda 9. Tümen’e mensup askerlerin geri çekildiğini görmüş ve onlara ‘’düşmandan kaçılmaz; cephaneniz yoksa süngünüz var’’ diyerek askerlere süngü taktırıp mevzi aldırmıştır. Bu durumu gören İtilaf güçlerinin de yatıp mevzi almasıyla, arkadan gelen 57. Alay’ın bölgeye ulaşması için zaman kazanılmıştır.

57. Alay’ın bölgeye ulaşmasıyla düşmanın sağ kanadına taarruz eden Mustafa Kemal bu hamlesiyle Conk Bayırı tepesini elinde tutmayı başarmıştır. Mustafa Kemal’e göstermiş olduğu bu başarıdan dolayı 29 Nisan’da İmtiyaz Nişanı verilmiştir. 29 Mayıs’ta düşman birlikleri üzerine bir hücum daha gerçekleştiren Mustafa Kemal ve birlikleri, İtilaf güçlerini püskürtmüş ve Mustafa Kemal, 1 Haziran 1915 tarihinde albay rütbesine terfi ederek Arıburnu Kuvvetler Komutanlığı görevine getirilmiştir.

6 Ağustos gecesi İtilaf güçlerinin Suvla Koyu’na bir çıkartma yapması üzerine ise Çanakkale Savaşı’nın Anafartalar Cephesi açılmıştır ve Mustafa Kemal, Anafartalar Grubu Komutanlığı’na getirilmiştir. Mustafa Kemal, 9 Ağustos günü gerçekleşen ve kazanılan 1. Anafartalar Muharebesi’nde taarruzu bizzat yönetmiş; çarpışma sırasında bir şarapnel parçası Mustafa Kemal’in göğsündeki saate isabet etmiştir. 1. Anafartalar Zaferi’ni, 17 Ağustos’ta Kireçtepe ve 21 Ağustos’ta 2. Anafartalar Zaferi takip etmiştir. Çanakkale Savaşı’nda göstermiş olduğu üstün başarılar sebebiyle Mustafa Kemal’e ‘’Anafartalar Kahramanı’’ unvanı verilmiştir.

5 Aralık 1915’te sağlık sorunları yaşayan Mustafa Kemal Anafartalar Grubu Komutanlığı görevini Fevzi Çakmak’a devrederek İstanbul’a hareket etmiştir.

28 Aralık 1915 tarihinde Alman İmparatoru II. Wilhelm; Mustafa Kemal Atatürk’ü, savaşta gösterdiği üstün başarılar sebebiyle Kızıl Haç ile ödüllendirmiştir.