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        Haberler Gündem Güncel Atatürk anıtına çirkin saldırı! | Son dakika haberleri

        Atatürk anıtına çirkin saldırı!

        İstanbul Fatih'te bir şüpheli Atatürk Anıtı'na saldırdı. Elinde bulunan demir bir aletle anıtın üzerine çıkarak büste saldırmaya başlayan şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 12:07 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:07
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        Atatürk anıtına çirkin saldırı!
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        Fatih'te Atatürk Anıtı'na saldıran şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Sarayburnu'nda bir kişi elinde bulunan demir bir aletle anıtın üzerine çıkararak, büste saldırmaya başladı.

        Olaya tepki gösteren çevredeki vatandaşlar, saldırganı anıttan indirmeye çalıştı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.

        Olay, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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