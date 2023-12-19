'Atatürk 1881-1919' filmi ikinci bölüm fragmanı yayınladı
Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı 'Atatürk' filminin birinci kısmı Cumhuriyet'in 100. yılı 29 Ekim 2023 tarihinde vizyona girmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğundan başlayarak milli mücadele lideri olma yolunda gösterdiği başarıyı konu alan ilk filmin ardından "Atatürk 1881-1919" ikinci bölümün ne zaman vizyona gireceği takip edilmeye başladı. Filmin ikinci kısmının ne zaman çıkacağı geçiğimiz günlerde netleşti.
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"ATATÜRK 1881-1919" 2. FİLMİ FRAGMANI YAYINLANDI
"Atatürk 1881-1919" filminin 2. bölümü için ilk fragman yayınlandı ve ikinci filmin vizyon tarihi netleşti.
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Türkiye gündeminden düşmeyen "Atatürk" filminin başrolünde Aras Bulut İynemli yer alıyor. Filmin ikinci fragmanı geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlandı. İynemli filmin ikinci bölümünde neler gösterileceğini ortaya koyan bir paylaşımda bulundu.
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"KURTARILACAK BİR MEMLEKET VAR!" NOTUYLA PAYLAŞTI
Twitter'da yaptığı paylaşımda Aras Bulut İynemli "Kurtarılacak bir memkeket var! Bir Mehmet Ada Öztekin filmi” #ATATÜRK 2. filmiyle 5 Ocak’ta sinemalarda!" notunu düştü.
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ÇANAKKALE SAVAŞI ANLATILACAK
Paylaşılan filmin fragmanına göre filmin ikinci kısmında Çanakkale Savaşı ile sonrasında yaşanılanlar gözler önüne serilecek. "Atatürk 1881-1919" ikinci kısmı 5 Ocak 2024'te vizyona girecek.