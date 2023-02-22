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ATAŞEHİR DEPREM RİSK HARİTASI | İstanbul Ataşehir deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu? Ataşehir depreme dayanıklı mı?

Deprem risk haritası ile Ataşehir deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu?

Ataşehir deprem riski ve dayanıklılık haritası, 11 ilde yıkıma nede olan Kahramanmaraş depreminin ardından gündeme geldi. Olası İstanbul Depremi 16 milyon nüfuslu megakentte endişeye neden olurken gözler deprem risk haritasına çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında yayınlanan deprem risk tahminleri kitapçığı ile 39 ilçeye yönelik tablolar paylaşıldı. İşte, İstanbul Ataşehir deprem risk haritası...

Giriş: 22.02.2023 - 16:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İstanbul Ataşehir deprem risk haritası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı ile 39 ilçenin deprem risk durumu ve nüfus bilgileri paylaşılırken İstanbul Ataşehir'in deprem risk haritası gündeme geldi. İşte deprem risk haritası ile Ataşehir deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu? sorularının yanıtına ilişkin detaylar...

  • DEPREM RİSK HARİTASI YAYINLANDI!

    “İstanbul İli Ataşehir İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Ataşehir ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlanmıştır.

    ATAŞEHİR DEPREM RİSK HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • DEPREMDE MEYDANA GELECEBİLECEK KAYIPLAR İNCELENDİ

    Bu doğrultuda, 2001-2002 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Japon Uluslararası İş Birliği Ajansı tarafından yapılan çalışma kapsamında, İstanbul’u etkilemesi muhtemel bir depremde bina ve altyapı unsurlarının hasar görebilirliği mahalle bazında incelenmiştir (İBBJICA, 2002). Boğaziçi Üniversitesi ve Münih Reasürans Şirketi iş birliği ile gerçekleştirilen bir diğer çalışmada İstanbul’daki sanayi tesislerinin deprem riski değerlendirilmiş, olası İstanbul depremi altında sanayide meydana gelebilecek kayıplar incelenmiştir. (BÜMunich RE, 2002).

  • OLASI DEPREM HASAR VE KAYIP TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

    Son olarak, İstanbul’un güncel nüfus, bina ve altyapı envanterleri kullanılarak, en son deprem tehlikesi bilgi ve modelleri ışığında, kentin olası deprem hasar ve kayıp tahminlerinin yenilenmesi amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi”, DEZİM ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan sözleşme kapsamında Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilmiştir (İBB, 2019).

  • ATAŞEHİR İLÇE BİLGİLERİ

    Ataşehir, İstanbul’un doğu yarısında Kocaeli Yarımadası’nın batısında yer alır. İlçenin denize kıyısı yoktur. 2008 yılında Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Maltepe ve Kartal ilçelerinden ayrılan bölgelerin katılımıyla ilçe olmuştur. İlçe 25.87 km2  yüz ölçümüne sahiptir. Güneyinde Maltepe, batısında Kadıköy, kuzeybatısında Üsküdar, kuzeyinde Ümraniye, kuzeydoğusunda Çekmeköy ve doğusunda Sancaktepe ilçelerine komşudur. Ataşehir’in il merkeziyle arasındaki mesafe ise yaklaşık olarak 26 km’dir ve ilçede 17 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 425.094’dür.

  • *Ataşehir İlçesi Yapım Yılına Göre Bina Dağılımları

  • *Ataşehir İlçesi Kat Sayısına Göre Bina Dağılımları

  • *Senaryo Depremi İçin Elde Edilen Ataşehir İlçesi Zemin Bağımlı Medyan En Büyük Yer İvmesi (PGA) Dağılımı

  • *Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Ataşehir İlçesi Mahalle Bazlı Bina Hasar Tahminleri

  • *Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Ataşehir İlçesi Tahmini Çok Ağır Hasarlı Bina Sayısı Dağılım Haritası

  • *Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Ataşehir İlçesi Mahalle Bazlı Can KaybıYaralanma Tahminleri

  • SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

    Bu çalışma ile 2019 yılında DEZİM ve KRDAE Deprem Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi kapsamında üretilmiş olan veriler; DEZİM tarafından Ataşehir ilçesi için mahalle bazlı olarak yeniden derlenmiş ve Ataşehir ilçesine öznel analizler ve haritalamalar yapılmıştır.

  • ATAŞEHİR'DE BİNALARIN 563'Ü HASAR GÖRMEYECEK!

    Buna göre Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Ataşehir’deki binaların ortalama %63’ünün hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %24’ünün hafif, %10’unun orta, %2’sinin ağır ve %1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Ataşehir’de, analiz edilen toplam bina sayısı 27.583’tür. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Ataşehir’deki binaların ortalama %12’sinin (yaklaşık 3.350 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 24.233 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

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