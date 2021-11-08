İstanbul'un birçok noktasında öğrenci servislerine yönelik denetimler çok sayıda polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bostancı Köprüsü üzerinde okullara öğrenci taşıyan servisler tek tek durduruldu. Denetimler kapsamında servis şoförlerinin evrakları, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi ve yeni tip korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.