Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Ataşehir'de otoparktaki cip alev alev yandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ataşehir'de otoparktaki cip alev alev yandı

        Ataşehir'de binanın açık otoparkında bulunan cip alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, cip kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 03:41 Güncelleme: 17.09.2024 - 03:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ataşehir'de otoparktaki cip alev alev yandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yangın, saat 02.15 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Ahmet Tarık Sokak'ta açık otoparkta bulunan cipte çıktı.

        Açık otoparkta park halinde bulunan cipten alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yanan cipe müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

        Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Babasını öldürüp bidona koymuş!
        Babasını öldürüp bidona koymuş!
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Evleri ve iş yerlerini sel bastı
        Evleri ve iş yerlerini sel bastı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Yolcularını indirdi, silahlı saldırıya uğradı
        Yolcularını indirdi, silahlı saldırıya uğradı
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Trafikte makas atan sürücü gözaltında
        Trafikte makas atan sürücü gözaltında
        'Türkiye bizim dostumuz'
        'Türkiye bizim dostumuz'
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        "Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders..."
        "Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders..."
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Habertürk Anasayfa