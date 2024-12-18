Ataşehir'de film gibi olay!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Ataşehir'de akılalmaz bir olay yaşandı. İki kişi 6 aylık hamile kadını iddiaya göre sivil polisiz diyerek kaçırmaya kalktı. O eşkiyalar kadının kocasını da vurup yaraladı. Gözaltına alınan abi kardeşin toplam 17 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Giriş: 18.12.2024 - 19:17 Güncelleme: 18.12.2024 - 19:17
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Ataşehir'de akılalmaz bir olay yaşandı.
İki kişi 6 aylık hamile kadını iddiaya göre sivil polisiz diyerek kaçırmaya kalktı.
O eşkiyalar kadının kocasını da vurup yaraladı.
Gözaltına alınan abi kardeşin toplam 17 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
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