SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILABİLECEK ATARLI SÖZLER

Ben susuyorsam, senin yokluğun için değil, benim ağırlığım için.

Önce aynaya bak, sonra bana laf sokmaya çalış!

Beni kırdığını sanıyorsun ama sadece kendi seviyeni belli ettin.