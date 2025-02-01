Atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de | Son dakika haberleri

Atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de | Son dakika haberleri

Resmi Gazete'de yayımlanan atamalar ve görevden almalar şöyle:

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen atandı.

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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri Bahri Horasan, Bünyamin Işık, Cenk Selahattin Celep, Göktuğ Yücetürk, İlyas Aslan, Mehmet Ali Yaprak ve Merve Yılmazsoy Coşkun, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alındı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş görevden alınmış ve bu suretle boşalan Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bahameddin Karaköse atandı.