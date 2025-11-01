1 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan atama kararları
Resmi Gazete'nin 1 Kasım tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 1 Kasım 2025 Cumartesi Resmi Gazete'de alınan atama kararları...
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İmzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre üst düzey kamu kurumlarında ve bakanlıklarda atama ve görevden alımlar oldu. Atanan ve görevden alınanlar şu şekilde;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Furkan Yıldız, görevinden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Esma Gülçiçek Can atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Alpaslan Akkurt, Türk Standartları Enstitüsünde açık bulunan 1’inci Hukuk Müşavirliğine Suat Savaş atandı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA ATAMALAR
Dışişleri Bakanlığında açık bulunan, Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğüne Zafer Ateş, İkili İlişkiler Genel Müdürlüklerine Korkut Güngen, Togan Oral, Tugay Tunçer, Mustafa Pulat ve Volkan Işıkcı, Destek Yurtdışı Genel Müdür Yardımcılığına Çınar Ergin, Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Fazıl Şekerci, NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcılığına Ali Emre Özen atandı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA ATAMALAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, görevden alındı.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Kökrek, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Beraat Şahin, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İlhan Saz, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Uygar Keskin atandı
1 KASIM RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7564 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı Arasında Ankara’da UNRWA Ofisinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– İstanbul İli, Ataşehir İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binasının Yapımı Amacıyla Kamulaştırma Bilgileri Belirtilen Taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10537)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/408, 409, 410, 411, 412, 413, 414)
YÖNETMELİKLER
–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
–– Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026) ile İlgili 2025/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞ
–– Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/26)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
