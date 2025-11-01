ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İmzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre üst düzey kamu kurumlarında ve bakanlıklarda atama ve görevden alımlar oldu. Atanan ve görevden alınanlar şu şekilde;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Furkan Yıldız, görevinden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Esma Gülçiçek Can atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Alpaslan Akkurt, Türk Standartları Enstitüsünde açık bulunan 1’inci Hukuk Müşavirliğine Suat Savaş atandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan, Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğüne Zafer Ateş, İkili İlişkiler Genel Müdürlüklerine Korkut Güngen, Togan Oral, Tugay Tunçer, Mustafa Pulat ve Volkan Işıkcı, Destek Yurtdışı Genel Müdür Yardımcılığına Çınar Ergin, Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Fazıl Şekerci, NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcılığına Ali Emre Özen atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, görevden alındı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Kökrek, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Beraat Şahin, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İlhan Saz, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Uygar Keskin atandı