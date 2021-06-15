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O davada karar çıktı! İşte Atalay Filiz'e verilen ceza

İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Filiz, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 5 yıl sonra karara bağlanan duruşmada savunma yapan sanık, "Davanın bitmesinden dolayı çok memnunum, söyleyecek bir şeyim yok" dedi

15.06.2021 - 17:24 | Güncelleme: ABONE OL
KARAR ÇIKTI! Son dakika: Atalay Filiz'in cezası belli oldu! - Haberler
Atalay Filiz'in cezası belli oldu!
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DHA

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi´yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada sanık avukatı Oğuz Mescioğlu da hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre, cumhuriyet savcısı mütalaasını tekrarlayarak sanığın "Resmi belgede sahtecilik" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Atalay Filiz, "Davanın bitmesinden dolayı çok memnunum. Söyleyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Mescioğlu da öncelikle müvekkilinin beraat etmesini aksi halde sanık hakkında lehe hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Son sözü sorulan Filiz, eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Beraatimi istiyorum" dedi.

2 YIL 7 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Filiz´i "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada, Atalay Filiz'in firari olduğu 2016 yılında 7 adet sahte kimlik oluşturduğu belirtiliyordu. İddianamede sanığın, 7 kez "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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