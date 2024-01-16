Atakaş Hatayspor: 5 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor'u 5-1 yenen Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, kupada son 16 turuna yükseldi.
3. dakikada Hatayspor öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Dele-Bashiru, meşin yuvarlağı Strandberg'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0
19. dakikada Sakaryaspor beraberliği yakaladı. Burak Süleyman'ın pasıyla soldan kale sahasına giren Murat Cem Akpınar'ın ortasına yükselen Dimitrov, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
23. dakikada Hatayspor yeniden öne geçti. Rakibinden topu kapan Recep Burak Yılmaz'ın kale önüne pasına hareketlenen Strandberg, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-1
31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ghoulam'ın serbest vuruştan ortasına direk dibinde yükselen Burak Bekaroğlu, meşin yuvarlağı kale önüne havalandırdı. Topu kafayla filelere gönderen Strandberg, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti: 3-1
41. dakikada Hatay ekibi Dele-Bashiru'nun ayağından bulduğu golle farkı 3'e yükseltti. Ghoulam'un soldan uzun pasında topla buluşan Dele-Bashiru, ceza sahasındaki 3 rakibini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1
78. dakikada serbest vuruşun başına geçen Ömer Faruk Beyaz'ın şutunda barajdan seken top, üst direğe çarpıp kornere çıktı.
90. dakikada soldan ceza sahasına giren Ömer Faruk Beyaz, topu Strandberg'e gönderdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 5-1
Hatayspor, karşılaşmayı 5-1 kazandı.
Stat: Mersin
Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Kapluhan, Azad İlhan
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Ghoulam (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı (Dk.63 Ömer Faruk Beyaz), Burak Bekaroğlu, Matondo (Dk. 80 Hodzic), Rayane, Fernandes, Dele-Bashiru (Dk. 70 Boudjemaa), Rivas (Dk. 63 Oğuzhan Matur), Strandberg
Sakaryaspor: İbrahim Demir, Çağlayan Menderes (Dk. 46 Simon), Berat Can Şanlı (Dk. 46 Erdi Dikmen), Oğuz Yıldırım (Dk. 77 Umut Uzun), Bülent Cevahir, Rotman, Sinan Kurt (Dk. 85 Kerem Yusuf Aydın), Burak Süleyman, Murat Cem Akpınar, Dimitrov (Dk. 66 Ali Ülgen), Kasongo
Goller: Dk. 3, Dk. 23, Dk. 31 ve Dk. 90 Strandberg, Dk. 41 Dele-Bashiru (Hatayspor), Dk. 19 Dimitrov (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Berat Can Şanlı, Dk. 45 Oğuz Yıldırım, Dk. 54 Erdi Dikmen (Sakaryaspor), Dk. 75 Ömer Faruk Beyaz (Hatayspor)