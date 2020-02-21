Atakan bırakın okusun

21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fatih Altaylı yazdı:
Entelektüel Kardashian yaratmayın
Türkiye iki üç gündür Atakan adında bir çocuğu konuşuyor.
Küçük yaşta epeyce bir kitap okumuş, felsefeye girmiş, antikiteye dalıp çıkmış akıllı bir çocuk.
Bana göre çocuktan daha saygı değer olanı ana babası.
Büyük bölümü okulda bile kitap okumamış, kitap okumamış olmayı marifet sayan bir millet için elbette hayret verici bir durum Atakan’ın varlığı.
Oysa Atakan gibi başka çocuklar da var.
Biraz daha okumuş, biraz daha az okumuş ama benzer.
Yetiştikleri ortam bu çocukları buraya zorlamış.
Aileleri kutlamak lazım.
Ancak Atakan’ın böylesine bir medya unsuru haline getirmek hiç ama hiç hoş değil.
O bir çocuk.
Entelektüel Kardashianlara çevirmenin alemi yok.
Bırakın okusun, büyüsün.
Ne olur uzak durun çocuktan.
Ve Atakan’ı bu kadar başarı ile büyüten ana babası ve ailesi.
Ne olur kurtarın çocuğunuzu bu manyak ortamdan.
O şahane bir çocuk.
Kardashianlara çevirip mutsuz etmeyin!
BAKAN SELÇUK: ONAYLAMAYIZ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da "Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer alması ve bir çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamayız" diyerek Atakan ile ilgili şunları söylemişti:
"Burada herhangi bir çocuğumuzun durumundan ziyade, diğer çocuklar üzerinde oluşan baskıya hiç kimse dikkat etmiyor. Yani bu önemli bir durum ve adı geçen çocuğumuzun da aşırı bir yüklenmeye ve sosyal medyada bir tüketim öznesi olarak yer almasına, beklenti patlamasına ve çocukla ilgili kendi çocukluğu açısında oluşabilecek sıkıntılar vesaire diye düşündüğümüzde bizim tavrımız şu olur, efendim bu doğru mu yanlış mı? Bu doğru ve yanlış değil. Bu sadece ihtiyacın dili üzerinden bakmak. Şimdi biz ne yaptık, duyduğumuz anda itibaren ilgili uzmanlarımızı aileyle görüştürdük, tedbirlerimizi aldık. Rehberlik Araştırma Merkezi uzmanları, Atakan ve ailesiyle pedagojik ve eğitsel süreçle ilgili iletişimde... Bireysel olarak ihtiyacı neyse biz bunu giderebilecek altyapıya sahibiz. Testlere ve hangi alanda hangi uzmanımızın ya da öğretmenimizin ne tür desteğine ihtiyacı var buna baktık. Biz bunu yaparız ama sessizce yaparız. Bunu çıkıp sürekli sosyal medyada ya da medyada dillendirmek, çocuğun kişiliği açısından ve başka çocukların psikolojisi açısından, başka ailelerin beklentisi açısından birtakım olumsuz durumlara yol açabilir. Bu konuyu burada kapatmak istiyorum. Biz gereken her türlü uzmanlığa sahibiz. Üniversitelerimizde uzmanlarımız var, Milli Eğitim Bakanlığımızda uzmanlarımız var. Ne gerekirse yapmanın sözünü de buradan veriyoruz. Kamuoyu bunu daha fazla tartışmasın."
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