Ata'mıza son veda: 10 Kasım 1938'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinden özel fotoğraflar
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de 9'u 5 geçe aramızdan bedenen ayrıldı. Hayatını milletinin ve vatanının bağımsızlığına adayan, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün cenazesinden ve 1953 yılında Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e götürüldüğü törenden özel fotoğraflar ve görüntüler paylaşıldı. İşte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'ne yolculuğu...
- 1
10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Atatürk’ün naaşı 16 Kasım’da Dolmabahçe Sarayı tören salonunda katafalka konuldu. Atatürk'ün cenazesi Dolmabahçe Sarayı tören salonunda katafalkta görülüyor.
- 2
İstanbul halkı Büyük Önder'in önünden saygıyla geçti. Fotoğrafta Atatürk'e son görev için Dolmabahçe Sarayı'na gelen ve gözyaşı döken yurttaşlar görülüyor.
- 3
Fotoğrafta Atatürk'ün naaşı Dolmabahçe Sarayı'ndan alınarak top arabasına konulduğu görülüyor.
-
- 4
Fotoğrafta Atatürk'ün cenazesi Dolmabahçe Sarayı tören salonunda katafalkta iken görülüyor.
- 5
Atatürk'ün naaşı Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e götürülürken Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar saygı uçuşu yaparken görülüyor.
- 6
19 Kasım günü cenaze büyük bir kalabalık tarafından Yavuz Zırhlısı ile İzmit’e oradan da aynı günün akşamı tüm yurt gezilerinde kullandığı tren ile Ankara’ya uğurlandı.
-
- 7
Fotoğrafta Atatürk'ün naaşı özel trenle getirildiği Ankara Garı'nda askerlerin omuzlarında...
- 8
- 9
-
- 10
Fotoğrafta Atatürk'ün naaşı Ankara İstasyonu'nda özel trendan alınarak Meclis'e götürülmek üzere top arabasına konulurken görülüyor.
- 11
20 Kasım’da Ankara’da devlet erkanı tarafından karşılanan cenaze TBMM önünde katafalka konuldu.
- 12
Atatürk'ün cenazesi, 21 Kasım 1938'de Etnoğrafya Müzesi'ne götürülürken kortej Opera Kavşağı'ndan geçerken görülüyor.
-
- 13
Fotoğrafta Atatürk'ün cenaze törenine katılan yabancı ülke temsilcileri Etnografya Müzesi bahçesinde görülüyor
- 14
Ankara halkı Atatürk’e saygı geçişini yaptı. Fotoğrafta Atatürk'ün cenaze törenine katılanlar Etnografya Müzesi bahçesinde görülüyor...
- 15
-
- 16
21 Kasım 1938 günü çok büyük bir cenaze töreni ile Ankara Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine konulan Atatürk’ün naaşı edebi istirahatgahı Anıtkabir’e taşındığı 10 Kasım 1953 tarihine kadar burada kaldı. Fotoğrafta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü (solda) ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak (Inönü'nün arkasında sivil) Atatürk'ün cenaze törenine katılmak için Meclis'e gelişi görülüyor.
- 17
ATA'MIZIN ANITKABİR'E NAKİL TÖRENİNDEN FOTOĞRAFLAR
Atatürk'ün naaşı Anıtkabir'e götürülmek üzere Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici kabrinden 4 Kasım 1953'te çıkarıldı. İşlem sırasında (soldan sağa) Ankara Belediye Başkanı Atıf Benderlioğlu ve Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan da hazır bulundu.
- 18
Atatürk'ün cenazesi 10 Kasım 1953'te Etnoğrafya Müzesi'nden çıkarılırken görülüyor.
-
- 19
10 Kasım 1953'te Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinin Anıtkabir'e nakli töreninde, kortej aslanlı yolda ilerliyor.
- 20
10 Kasım 1953'te Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinin Anıtkabir'e nakli töreninde, tabut aslanlı yoldan sonra yer alan tören meydanında.
- 21
Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinin Anıtkabir'e nakli töreninde, tabut mozoleye çıkan merdivenlerde, hitabet kürsüsünde hazırlanan katafalka konuldu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar (sağda) bir konuşma yaptı.
-
- 22
10 Kasım 1953'te Atatürk'ün cenazesinin Anıtkabir'e nakil töreni sonrası vatandaşlar Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunurken görülüyor.
*Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.