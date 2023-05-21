ATA İttifakı'ndaki partiden Kılıçdaroğlu'na destek

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ATA İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, ATA İttifakı bileşenleri olarak, partilerinin GİK kararlarını uygulama kararı alındığını belirtirken, Adalet Partisi GİK kararının Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek yönünde olduğunu ifade etti.

Dr. Vecdet Öz

Dr. Öz'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"ATA İttifakı'na gönül vermiş değerli arkadaşlarım, sizler Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçiliğini düstur edinmiş zeki ve iradesi bağımsız vatan evlatlarısınız. Sizlere istikamet belirlemek kimsenin haddi değildir. İlkeli bir siyaset yaptık ve bizlere destek verdiniz. Sizlere minnettarım. Bu destek yüzde 5'le sınırlı kaldı ve maalesef ki amacımıza ulaşamadık. Lakin hep birlikte ortaya milli bir irade koyduk.

"TARAFSIZ KALMAK İKTİDARA DESTEKTİR"

Şunu unutmamak gerekir ki ülkemiz tarihi bir süreçten geçmektedir. Öncelikle mevcut iktidardan kurtulmamız elzemdir. Bunun yolu ideallerimize uymasa dahi kontrol altında birlikte hareket edilebilecek bir müttefiktir. Zira tarafsız kalmak mevcut iktidara dolaylı destek vermektir. Bu benim şahsi fikrimdir. Biz adalet partililer bu minvaldeki kararları şahsi değil 50 kişilik Genel İdare Kurulu ile birlikte alırız.

Bugün yapılan GİK toplantısında çıkan kararımız da tam katılımla düşündüğüm gibi çıkmıştır ve genel başkan olarak bunu uygulamak zorundayım. Tabii ki bu karar sizleri bağlamaz ve bizlerin de hiçbir seçmenimizi tahakküm etmek gibi bir düşüncemiz olamaz. İttifak bileşenlerimizle yaptığımız görüşmede partilerimizin GİK kararlarını uygulama ve açıklama kararı aldık. Adalet Partisi'nin GİK kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz şartlar yazılı olarak teminat altına alınmak suretiyle başkaca hiçbir beklenti içinde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek ve bize gönül verenleri daha fazla sürüncemede bırakmamak olmuştur.

Resmi kararımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günü genel merkezimize yapacağı ziyarette açıklanacaktır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun."