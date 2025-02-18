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        Haberler Magazin Ata Demirer'e gösteri ödülü verildi

        Ata Demirer'e gösteri ödülü verildi

        Ata Demirer, 'Ata Demirer Gazinosu 2' ile ödüle lâyık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 08:46 Güncelleme: 18.02.2025 - 08:46
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        Ata Demirer, kapalı gişe sahnelenen, 'Ata Demirer Gazinosu 2'nin birinci yılını geçtiğimiz akşam Zorlu PSM’de gerçekleşen gösteride seyircileriyle birlikte kutladı.

        Ata Demirer, gösteri sonrası usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestrası ve ekibi ile birlikte kuliste pasta kesti.

        ATA DEMİRER’E SAHNEDE ÖDÜL

        Türkiye’nin en sevilen etkinliklerini belirlemek için Biletix tarafından düzenlenen Ticketmaster Awards 2025 kapsamında gerçekleştirilen halk oylamasında ‘Ata Demirer Gazinosu 2’, ‘En Beğenilen Sahne Sanatları Gösterisi’ seçildi. Ödül, gösteri sonunda alkışlar eşliğinde Ata Demirer’e takdim edildi. 7 farklı kategoride yılın en çok ilgi gören ve bilet satan etkinlikleri arasından binlerce sanatseverin oy kullandığı oylamada 'Ata Demirer Gazinosu 2', 2024’ün en beğenilen etkinlikleri arasında yer aldı.

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        #Ata Demirer

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