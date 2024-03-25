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        Haberler Magazin Ata Demirer, Ankara'da seyircisini coşturdu

        Ata Demirer, Ankara'da seyircisini coşturdu

        Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan, mizahin yıldız ismi Ata Demirer, Congresium Ankara'da binlerce seyircisine arka arkaya unutulmaz iki gece yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 09:29 Güncelleme: 25.03.2024 - 09:30
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        • 1

          Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kapalı gişe sergilenen, 'Ata Demirer Gazinosu' ile hafta sonu iki gün üst üstte (22-23 Mart) Congresium’da Ankara seyircisi ile buluştu.

        • 2

          Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileri ile Başkentliler unutulmaz iki gece yaşadı. Ata Demirer'e sahnede usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik etti.

        • 3

          BİLETLER YOK SATIYOR

          Başarılı bir stand-up komedyeni olmanın yanı sıra, senarist, oyuncu ve müzisyen kimliği ile de adından her zaman övgüyle bahsettiren projelere imza atan Ata Demirer, daha önce 'Tek Kişilik Dev Kadro 1' ve 'Tek Kişilik Dev Kadro 2' adlı iki büyük stand-up gösterisiyle 16 yıla yakın sahnede seyircisiyle buluşmuştu.

          İstanbul ve Ankara'da kapalı gişe sergilenen Ata Demirer Gazinosu'nun yakın zamanda gerçekleşecek gösteri tarihleri ise şöyle;

        • 4

          ATA DEMİRER GAZİNOSU KONSER TAKVİMİ

          1 Nisan: Zorlu PSM, İstanbul
          18 Nisan: Volkswagen Arena, İstanbul

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