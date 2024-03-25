Ata Demirer, Ankara'da seyircisini coşturdu

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Başarılı bir stand-up komedyeni olmanın yanı sıra, senarist, oyuncu ve müzisyen kimliği ile de adından her zaman övgüyle bahsettiren projelere imza atan Ata Demirer, daha önce 'Tek Kişilik Dev Kadro 1' ve 'Tek Kişilik Dev Kadro 2' adlı iki büyük stand-up gösterisiyle 16 yıla yakın sahnede seyircisiyle buluşmuştu.

İstanbul ve Ankara'da kapalı gişe sergilenen Ata Demirer Gazinosu'nun yakın zamanda gerçekleşecek gösteri tarihleri ise şöyle;