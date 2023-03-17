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Ata Demirer alışverişte - Magazin haberleri

Ata Demirer alışverişte

Ünlü oyuncu Ata Demirer, bir arkadaşıyla alışveriş turu yaparken görüntülendi. Demirer verdiği kilolar ile dikkat çekti

Giriş: 17.03.2023 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Son olarak "Bursa Bülbülü" filmi ile izleyicisiyle buluşan Ata Demirer, yakın bir dostuyla birlikte İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde 22 kilo verdiğini açıklayan oyuncu, son görüntüsüyle dikkatleri çekti. Alışverişin ardından yakın arkadaşıyla yemek yiyen Ata Demirer, daha sonra özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.

  • Geçtiğimiz haftalarda Bloomberg HT'nin sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk olan Demirer, hem sanat hayatı özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

  • Ata Demirer, yeni filmi 'Bursa Bülbül'ü hakkında şunları aktarmıştı: Aslında şarkıcı olmaya niyetim vardı. Babam teyp getirmişti Kıbrıs'tan. Dönemin şarkılarına eşlik etmeye başlamıştım. Küçük Emrah da meşhur olmuştu, 'onun gibi meşhur olacağım' dedim.

  • 15 - 16 yaşlarında düğünlerde org çalmaya başladım. 'Bursa Bülbül'ündeki hikâye, şarkıcı olmak isteyen küçük Ata'nın hikâyesi. Hikâyeyi kurgulayarak benden 20 - 25 büyük birinin hikâyesine çevirdim. Filmdeki ailenin babası gerçekte de vardı. Şeraffettin hocam müzisyen... Beni konservatuara o hazırladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nü kazanamadım ama Temel Bilimler Bölümü'nü kazandım.

  • KOMEDYENLİK HİKÂYESİ

    Bir süre sonra komedyenliğe merak salan Ata Demirer, "Üç sene sonra komedyenlik hissi geldi. Hikâyeler biriktirmiştim. Arkadaşlarım sahne alıyordu Bakırköy'de. Onlar da 'bizden önce okulda anlattıklarını 5 - 10 dakika anlat' dediler. Güldürdüm seyircileri. 'Benim bu işi yapmam lazım' dedim. 1998'de Leman Kültür'e kabul edildim. Cem Yılmaz tabi yeni çıkmış, Leman Kültür'ün önüne insanları yığılmıştı, stand-up yapmak için. 23 Şubat 1998 gecesiydi. 5 - 10 dakikalık fırsat verdiler ama 50 dakika sürdü" demişti.

  • "GÜLSE'YE MAIL ATTIM, BİRKAÇ AY SONRA 'AVRUPA YAKASI' İÇİN TEKLİF GELDİ"

    Bir döneme damgasını vuran 'Avrupa Yakası' hakkında da konuşan Ata Demirer, diziye katılma hikâyesinden de bahsetti. Demirer, "O zamanlar televizyonda Gülse Birsel 'g.a.g'ı yapıyordu, ben de Korsan TV'yi. Birbirimizi izliyormuşuz. Mail attım Gülse'ye. 'Sizi çok beğeniyorum, tebrik ederim' diye. O da teşekkür etti. Aradan 3 - 5 ay geçti Sinan Çetin aradı. "Gülse Birsel bir şey yazdı, seni düşünüyor gel bir konuşalım" dedi. Benim o kibarlığım, jest böyle bir karşılık buldu. 'Avrupa Yakası' hikâyemiz böyle başladı" ifadelerini kullanmıştı.

  • "22 KİLO VERDİM"

    Verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer, "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direk et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4 - 5 ayda 22 kilo verdim. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." şeklinde sözlerini sürdürmüştü.

    Ata Demirer, Cem Yılmaz'ın 'Bursa Bülbülü' setine baklava gönderdiğini de söyledi. Demirer "Cem sete baklava yolladı. İkimizin ortak bir özelliği var sevmediğimiz argumanı kullanmıyoruz; o yüzden sevgisine eminim. Eyvah Eyvah çekersek Cem'e teklif götüreceğim" demişti.

  • "DÖNEM FİLMİ YAPMAK ZORMUŞ"

    'Bursa Bülbül'ü ilgili sözlerini sürdüren Ata Demirer, şunları aktardı: 1986'nın Mudanya'sını çektik. Dönem filmi yapmak çok zormuş, yıprandık. Plato kurduk, boş bir fabrika kiraladık. 1986 Bursa'sını yansıtmaya çalıştık. Çok yenetekli insanlarla çalıştık.

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