Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız kimdir? Ata Ayyıldız ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Sıla Türkoğlu'nun sevgilisi Ata Ayyıldız magazin gündeminde yer alan isimler arasında yer aldı. Kızılcık Şerbeti'nin Doğa karakterini canlandıran güzeli Sıla Türkoğlu sevgilisiyle sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncu uzun süredir aşk yaşadığı Ayyıldız ile evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurdu. Yaşanan bu gelişme sonrası ikilinin hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Peki Ata Ayyıldız kimdir? Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli?
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Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, Ata Ayyıldız’dan evlilik teklifi aldı. Beyazlar içindeki ünlü çiftin, evlilik yolunda ilk adımı attıklarını duyurdukları mutluluk karesi sosyal medyada etki gördü. Ünlü oyuncunun hayranları Ata Ayyıldız kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Ata Ayyıldız hayatı hakkında merak edilenler
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OYUNCU SILA TÜRKOĞLU İLE ATA AYYILDIZ EVLENİYOR
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Ata Ayyıldız ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Birlikte sık sık seyahat eden çift geçen günlerde İtalya'ya gitmişti. Tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, bugün de sevgilisiyle birlikte Como Gölü'ndeydi.
Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu'na teknede sürpriz yaparak, evlilik teklifinde bulundu. Ardından kendisine "Evet" diyen oyuncuyu yüzüğü ve çiçeğiyle paylaştı.
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ATA AYYILDIZ KİMDİR?
Ata Ayyıldız, influencer marketing alanında faaliyet gösteren bir ajansın kurucusu olarak tanınıyor. Bunun yanı sıra, kahve ve çikolata sektörüne de yatırım yapan Ayyıldız, kendi işletmesini kurarak iş dünyasındaki yerini göstermiştir. 1994 doğumlu olduğu tahmin edilen Ata Ayyıldız hakkında, doğum yeri ve net yaşı gibi bilgiler ise henüz bilinmiyor.
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