ATA AYYILDIZ KİMDİR?

Ata Ayyıldız, influencer marketing alanında faaliyet gösteren bir ajansın kurucusu olarak tanınıyor. Bunun yanı sıra, kahve ve çikolata sektörüne de yatırım yapan Ayyıldız, kendi işletmesini kurarak iş dünyasındaki yerini göstermiştir. 1994 doğumlu olduğu tahmin edilen Ata Ayyıldız hakkında, doğum yeri ve net yaşı gibi bilgiler ise henüz bilinmiyor.