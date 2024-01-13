ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ile final sınav sonuç tarihi Atatürk Üniversitesi üzerinde eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. ATA AÖF final sınavı 13-14 Ocak günlerinde üç oturum halinde düzenlenecek. İlk oturum 13 Ocak saat 09:30 itibarıyla başlarken ikinci oturum saat 14:00'te, son oturum ise 14 Ocak saat 09:30'da gerçekleştiriliyor. Sınavın ardından ATA AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı Atatürk Üniversitesi tarafından paylaşılacak. 2024 ATA AÖF final sınav sonuçları ise https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte ATA AÖF final sınavına ilişkin merak edilen detaylar...