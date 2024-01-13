Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? 2024 ATA AÖF (yarıyıl) final sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

        ATA AÖF cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? 2024 ATA AÖF final sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

        Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavları 13 ve 14 Ocak günlerinde 3 oturumda gerçekleştirilecek. ATA AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı sınavın ardından üniversite tarafından yayınlanacak. Güz dönemi bütünleme sınavları 17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. ATA AÖF final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bahar dönemi ders kayıt işlemleri 12-16 Şubat günleri arasında düzenlenecek. İşte 2024 ATA AÖF (yarıyıl) final sınav sonuç tarihi ve sınav soruları ile cevap anahtarına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 11:16 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ile final sınav sonuç tarihi Atatürk Üniversitesi üzerinde eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. ATA AÖF final sınavı 13-14 Ocak günlerinde üç oturum halinde düzenlenecek. İlk oturum 13 Ocak saat 09:30 itibarıyla başlarken ikinci oturum saat 14:00'te, son oturum ise 14 Ocak saat 09:30'da gerçekleştiriliyor. Sınavın ardından ATA AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı Atatürk Üniversitesi tarafından paylaşılacak. 2024 ATA AÖF final sınav sonuçları ise https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte ATA AÖF final sınavına ilişkin merak edilen detaylar...

        • 2

          ATA AÖF FİNAL SINAVLARI 13-14 OCAK'TA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!

          Atatürk Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları 13 - 14 Ocak tarihlerinde üç oturumda uygulanacak. Oturumlar sırayla 09:30 - 14:00 - 09:30 saatlerinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden paylaşıldı.

        • 3

          ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

          Güz dönemi bütünleme: 17 - 18 Şubat

          Bahar dönemi:

          Ders kayıtları: 12 - 16 Şubat

          Vize: 27 - 28 Nisan

          Final: 1 - 2 Hairan

          Bütünleme: 27 - 28 Temmuz

          Üç ders sınavı: 24 Ağustos

        • 4

          ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarının sınavın tamamlanmasının ardından üniversite tarafından yayınlanması bekleniyor.

        • 5

          ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ATA AÖF final sınav sonuç tarihi henüz belli olmadı. Vize sınavı 25-26 Kasım günlerinde gerçekleşmiş ve sonuçları 9 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu bağlamda final sınav sonuçlarının da aynı sürede ilan edilmesi bekleniyor. ATA AÖF sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        BankAVM!
        BankAVM!
        Habertürk Anasayfa