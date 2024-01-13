ATA AÖF cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? 2024 ATA AÖF final sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavları 13 ve 14 Ocak günlerinde 3 oturumda gerçekleştirilecek. ATA AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı sınavın ardından üniversite tarafından yayınlanacak. Güz dönemi bütünleme sınavları 17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. ATA AÖF final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bahar dönemi ders kayıt işlemleri 12-16 Şubat günleri arasında düzenlenecek. İşte 2024 ATA AÖF (yarıyıl) final sınav sonuç tarihi ve sınav soruları ile cevap anahtarına ilişkin merak edilenler...
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ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ile final sınav sonuç tarihi Atatürk Üniversitesi üzerinde eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. ATA AÖF final sınavı 13-14 Ocak günlerinde üç oturum halinde düzenlenecek. İlk oturum 13 Ocak saat 09:30 itibarıyla başlarken ikinci oturum saat 14:00'te, son oturum ise 14 Ocak saat 09:30'da gerçekleştiriliyor. Sınavın ardından ATA AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı Atatürk Üniversitesi tarafından paylaşılacak. 2024 ATA AÖF final sınav sonuçları ise https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte ATA AÖF final sınavına ilişkin merak edilen detaylar...
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ATA AÖF FİNAL SINAVLARI 13-14 OCAK'TA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!
Atatürk Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları 13 - 14 Ocak tarihlerinde üç oturumda uygulanacak. Oturumlar sırayla 09:30 - 14:00 - 09:30 saatlerinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden paylaşıldı.
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ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz dönemi bütünleme: 17 - 18 Şubat
Bahar dönemi:
Ders kayıtları: 12 - 16 Şubat
Vize: 27 - 28 Nisan
Final: 1 - 2 Hairan
Bütünleme: 27 - 28 Temmuz
Üç ders sınavı: 24 Ağustos
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ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarının sınavın tamamlanmasının ardından üniversite tarafından yayınlanması bekleniyor.
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ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF final sınav sonuç tarihi henüz belli olmadı. Vize sınavı 25-26 Kasım günlerinde gerçekleşmiş ve sonuçları 9 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu bağlamda final sınav sonuçlarının da aynı sürede ilan edilmesi bekleniyor. ATA AÖF sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.