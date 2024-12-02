Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Yüz yüze düzenlenen güz dönemi ara sınavları, toplam 3 oturumda tamamlandı. Sınavın ardından ATA AÖF ara (vize) sınav soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Peki ATA AÖF sınav soruları ve cevapları nasıl ve nereden görüntülenir? İşte, 2024-2025 ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF kitapçığı görüntüleme ekranı…