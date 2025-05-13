ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman? 2025 ATA AÖF sınavları hangi günlerde yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ATA AÖF sınav tarihleri açıktan üniversite bitirmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Adayların hangi dersten sınava girecekleri bilgisini içeren sınav giriş bilgileri Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından öğrenci sayfalarında yayımlandı. 2025 Bahar Dönemi Ara sınavına ilişkin Sınav Giriş Bilgileri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açıldı. Peki ATA AÖF sınavları ne zaman?