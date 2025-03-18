ATA AÖF sınav giriş yerleri yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF sınavları ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi vize sınavları için geri sayım sürüyor. Nisan ayında gerçekleşecek vizeler öncesinde sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. ATA AÖF sınav giriş yerleri yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF sınavları ne zaman? İşte 2025 ATA AÖF sınav takvimi...
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ATA AÖF bahar dönemi vize ve final takvimi belli oldu. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vizeleri için sınav giriş belgesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişime sunulacak. Peki, "ATA AÖF sınav giriş yerleri yayımlandı mı? ATA AÖF sınavları ne zaman?" İşte 2025 ATA AÖF sınav tarihleri...
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ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024-2025 eğitim yılının bahar dönemi vize sınavı üç oturum halinde uygulanacak.
ATA AÖF bahar dönemi vizesi ilk oturum 5 Nisan günü saat 09:30'da, ikinci oturum 5 Nisan saat 14:00'te ve üçüncü oturum ise 6 Nisan saat 09:30'da gerçekleşecek.
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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ATA AÖF sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta önce Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişime sunulması bekleniyor.
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ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2025
Ara (Vize) Sınavı
I.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 09.30
II.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 14.00
III.Oturum 06 Nisan 2025 Saat 09.30
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 31 Mayıs 2025
II.Oturum 31 Mayıs 2025
III.Oturum 01 Haziran 2025
Bütünleme Sınavı
I.Oturum 05 Temmuz 2025
II.Oturum 05 Temmuz 2025
III.Oturum 06 Temmuz 2025