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        Haberler Gündem ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2024 ATA AÖF vize sınavları ne zaman?

        ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: ATA AÖF sınavları ne zaman?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi vize sınavları için geri sayım sürüyor. Nisan ayında gerçekleşecek vizeler öncesinde sınav giriş belgesi, Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine sunuldu. Sınav giriş belgesinin yayımlanmasının ardından, ATA AÖF vize tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte, ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 01:46 Güncelleme: 24.04.2024 - 01:47
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        • 1

          ATA AÖF bahar dönemi vizelerine sayılı günler kala, sınav giriş belgesi yayımlandı. Öğrenciler sınav giriş belgesine, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Peki, "2024 ATA AÖF vize sınavları ne zaman?" İşte 2024 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi vize tarihleri...

        • 2

          ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavı giriş belgesi öğreclerin erişimine açıldı. Öğrenciler sınav giriş belgesine, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

        • 3

          2024 ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

          Ara (Vize) Sınavı:

          I.Oturum-27 Nisan 2024 Saat:09.30

          II.Oturum-27 Nisan 2024 Saat:14.00

          III.Oturum-28 Nisan 2024 Saat:14.00

        • 4

          Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı:

          I.Oturum-1 Haziran 2024 Saat:09.30

          II.Oturum-1 Haziran 2024 Saat:14.00

          III.Oturum-2 Haziran 2024 Saat:15.00

        • 5

          Bütünleme Sınavı

          I.Oturum-27 Temmuz 2024 Saat: 09.30

          II.Oturum-27 Temmuz 2024 Saat: 14.00

          III.Oturum-28 Temmuz 2024 Saat: 15.00

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